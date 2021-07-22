В соседней России обнаружили штамм коронавируса "Гамма", который как и "Дельта", является более заразным

В соседней России обнаружили штамм коронавируса "Гамма", который как и "Дельта", является более заразным

Речь идет пока о единичных случаях.

В России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса "Гамма", который как и "Дельта", является более заразным.

Об этом 22 июля сообщили в научном центре Роспотребнадзора "Вектор", пишет "Интерфакс".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "Дельта", выявлены единичные случаи варианта "Гамма", — сказали в центре.

Там отметили, что штаммы "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории таких, которые "вызывают озабоченность". Эти варианты COVID-19 более трансмиссивные, вирулентные, могут снижать эффективность антител.

В то же время штаммы "Лямбда" и "Эпсилон", относимые к вариантам, "вызывающим интерес", на территории РФ пока не обнаружены, уточнили в центре и добавили, что сейчас "индийский" вариант становится доминирующим во многих странах мира.

Ранее Национальная академия наук Украины сообщила, что прогнозирует стремительный рост заболеваемости коронавирусом в стране. Это может быть связано с распространения штамма "Дельта".

Напомним, что в ВОЗ предупредили о возможности появления нового страшного штамма коронавируса. Это может способствовать дальнейшему распространению инфекции в мире.

Новости мира: в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом и смертность растут

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