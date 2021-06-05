В соседней с Индией стране зафиксировали первую смерть от "черной плесени"

Пациент умер в больнице, в отделении интенсивной терапии, на западе страны.

В Непале, который граничит с Индией, зафиксировали первую смерть от "черной плесени" (мукормикоз). Жертвой опасной болезни стал 65-летний мужчина.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что пациент умер в больнице, в отделении интенсивной терапии, на западе Непала. Туда он был госпитализирован с диагнозом "энцефалит височной доли".

Мужчина умер 3 июня 2021 года. Сделанный тест показал у него наличие мукора.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения Непала, мужчина не был болен COVID-19.

Мукормикоз — это очень опасное заболевание, с высокой смертностью около 50 процентов. Грибок чаще всего поражает лицо, глаза, нос и пазухи, разрушает кости и заражает мозг. Его начали фиксировать в Индии как осложнение после коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее ВОЗ предоставила Украине тест-системы для выявления "индийского" штамма COVID-19.

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