В соседней с Индией стране зафиксировали первую смерть от "черной плесени"

Пациент умер в больнице, в отделении интенсивной терапии, на западе страны.
В Непале, который граничит с Индией, зафиксировали первую смерть от "черной плесени" (мукормикоз). Жертвой опасной болезни стал 65-летний мужчина.
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что пациент умер в больнице, в отделении интенсивной терапии, на западе Непала. Туда он был госпитализирован с диагнозом "энцефалит височной доли".
Мужчина умер 3 июня 2021 года. Сделанный тест показал у него наличие мукора.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения Непала, мужчина не был болен COVID-19.
Мукормикоз — это очень опасное заболевание, с высокой смертностью около 50 процентов. Грибок чаще всего поражает лицо, глаза, нос и пазухи, разрушает кости и заражает мозг. Его начали фиксировать в Индии как осложнение после коронавируса COVID-19.
Напомним, ранее ВОЗ предоставила Украине тест-системы для выявления "индийского" штамма COVID-19.