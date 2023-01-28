В соседней с Украиной области России готовят школы для размещения военных "на случай ЧС"

В России администрация Брянского района поручила подготовить не менее шести местных школ для размещения военных "в случае чрезвычайной ситуации".

Об этом сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на аудиозапись, на которой начальница управления образования района Алла Азаркина просит об этом директоров.

При этом Азаркина подчеркивает директорам, чтобы те были готовы показать школы, не задавая вопросов.

"МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы вас также будем информировать", – сказала начальница управления образования.

Знакомый с ситуацией местный житель сказал журналистам, что школы проверяют на соответствие нормам безопасности.

"У нас около 70 человек хотят разместить. Уже приезжали, смотрели душ и другие условия", – сообщил мужчина.

Издание обратило внимание, что школы, которые должны быть готовы к размещению военных, работают в очном режиме. И пока неизвестно, как будут учиться дети, если там разместят военных.

Отметим, 26 января российское издание "Вот Так" сообщило, что в Брянской области раздают повестки на случай военного положения. Это в разговоре с журналистом издание признала работница военкомата, сказав, что там работают "на опережение" — "мало что может произойти".

Напомним, военно-политическое командование Украины предупреждало, что Россия готовится к новому мощному наступлению на Украину, которое может осуществить в феврале-марте. По словам президента Владимира Зеленского, это наступление может быть на люб направлении. В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что новое наступление РФ не будет таким, как в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, из-за нехватки ресурсов и смены позиции страны-агрессора.

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