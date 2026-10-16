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В соседней с Украиной стране взорвался беспилотник: в Минобороны сделали заявление
В Молдове в поле упал и взорвался беспилотник. Незадолго до этого военные зафиксировали подозрительный полет в воздушном пространстве страны.
В Молдове в поле упал и взорвался беспилотник. Перед этим военные зафиксировали нарушение воздушного пространства.
Об этом сообщило Министерство обороны Республики Молдова.
В Молдове взорвался беспилотник: что известно
По данным Минобороны, дрон упал и взорвался в поле за пределами села Кодрений Ной в направлении Скаень Дондушенского района. Детали инцидента выясняются.
До этого в 16:22 Центр воздушных операций зафиксировал вероятный несанкционированный полет в районе села Собари Сорокского района.
«Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с компетентными органами и партнерами», — отметили в Минобороны.
Подробности обещают предоставить впоследствии. Также граждан призывают не касаться и не передвигать подозрительные предметы или обломки, а сразу звонить на номер 112.
Атаки РФ возле Молдовы — последние новости
Напомним, ранее в Молдове взорвались пять российских дронов и ракет, которые нарушили ее воздушное пространство. Из-за этого МИД Молдовы вызвал посла России и вручил ему ноту протеста.
А 5 октября снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.