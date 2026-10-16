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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В соседней с Украиной стране взорвался беспилотник: в Минобороны сделали заявление

В Молдове в поле упал и взорвался беспилотник. Незадолго до этого военные зафиксировали подозрительный полет в воздушном пространстве страны.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Шахед

Шахед

В Молдове в поле упал и взорвался беспилотник. Перед этим военные зафиксировали нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Молдова.

В Молдове взорвался беспилотник: что известно

По данным Минобороны, дрон упал и взорвался в поле за пределами села Кодрений Ной в направлении Скаень Дондушенского района. Детали инцидента выясняются.

До этого в 16:22 Центр воздушных операций зафиксировал вероятный несанкционированный полет в районе села Собари Сорокского района.

«Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с компетентными органами и партнерами», — отметили в Минобороны.

Подробности обещают предоставить впоследствии. Также граждан призывают не касаться и не передвигать подозрительные предметы или обломки, а сразу звонить на номер 112.

Атаки РФ возле Молдовы — последние новости

Напомним, ранее в Молдове взорвались пять российских дронов и ракет, которые нарушили ее воздушное пространство. Из-за этого МИД Молдовы вызвал посла России и вручил ему ноту протеста.

А 5 октября снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.

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