В соседней стране из-за обстрела Украины обесточена критическая линия электропередачи

Электроэнергия / © Associated Press

Реклама

В соседней Молдове зафиксировали отключение трансграничной линии электропередачи (ЛЭП) 400 кВ Исакча — Вулканешты. Эта линия объединяет энергосистемы Румынии и Молдовы. Линия отключилась из-за российских ударов по энергообъектам на юге Украины. Сейчас Молдова покрывает недостаток света, покупая электричество у украинской энергосистемы.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на официальные ведомства.

Что известно о текущем состоянии электроэнергии в Молдове

Об остановке работы ЛЭП сообщили государственное предприятие «Moldelectrica» и Министерство энергетики Республики Молдова. По данным ведомства, аварийная ситуация возникла после 19:00 в результате ударов по объектам в соседних регионах Украины.

Реклама

По данным мониторинга Moldelectrica по состоянию на 23:00, потребление электроэнергии в Молдове составляет около 620 МВт. Собственая генерация обеспечивает 320 МВт (из которых 120 МВт приходится на Приднестровский регион). Остальные 300 МВт импортируются из Украины для стабилизации сети.

Национальный центр управления кризисами в Молдове подтвердил наличие рисков для стабильности системы.

«В результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии Исакча — Вулканешты, являющейся важным элементом региональной и национальной энергосистемы. Власти в режиме реального времени отслеживают ситуацию», — говорится в сообщении Центра.

Когда восстановят линию электропередач

В Министерстве энергетики Молдовы уточнили, что технические бригады трех операторов систем передачи координируют действия по проведению проверок.

Реклама

«Бригады трех операторов систем передачи данных на оперативном уровне координируют необходимые технические проверки. Мы обратимся с обновленной и дополнительной информацией по завершению полевых проверок техническими командами, которые могут занять несколько часов», — сообщили в пресс-службе минэнерго.

Следует заметить, что ЛЭП Исакча — Вулканешты является основным каналом для импорта электроэнергии из Румынии.

Напомним, подобные инциденты уже случались ранее: в конце января сбой на этой линии из-за обстрелов украинской инфраструктуры и неблагоприятных погодных условий вызвал масштабный блэкаут в Молдове. Тогда без света осталось большинство населенных пунктов страны, включая Кишинев.

Напомним, из-за атаки РФ на Одессу вечером 23 марта произошли локальные отключения света в некоторых районах украинского города.

Реклама

Также экстренные отключения света были введены в Киеве и области.