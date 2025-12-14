ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
197
Время на прочтение
2 мин

В соседней стране обнаружили болезнь, которая обезображивала людей в Средневековье

Последний подтвержденный случай проказы в Румынии фиксировали 44 года назад.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Древняя инфекционная болезнь появилась в Европе

Древняя инфекционная болезнь появилась в Европе / © Credits

В румынском городе Клуж выявлены случаи заболевания проказой (лепра). Эта инфекционная болезнь, которая в Средневековье пугала людей, искажая внешность больных, почти исчезла в большинстве европейских стран еще до 1600-х годов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии, заболевание выявлено у двух гражданок Индонезии в возрасте 21 и 25 лет, одна из которых недавно вернулась из путешествия в Азию.

Обе женщины работали массажистками в спа-центре в городе Клуж.

Министр здравоохранения Румынии Алесандру Рогобете заверил, что клиентам заведения не стоит беспокоиться из-за риска заражения, поскольку для передачи болезни необходим длительный контакт с инфицированным человеком.

Последний подтвержденный случай проказы в Румынии фиксировали 44 года назад.

Что известно о проказе

Считается, что эта болезнь впервые возникла на Индийском субконтиненте, откуда распространились через торговые пути. К 1200 годам в Европе было примерно 19 тысяч заведений, где оказывали помощь пациентам с проказой.

Заболеваемость проказой начала довольно внезапно снижаться примерно в 1400-х годах и почти исчезла в большинстве европейских стран к 1600-м годам.

Это хроническое инфекционное заболевание возникает из-за бактерии Mycobacterium leprae, которая поражает кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаз.

Среди симптомов проказы:

  • изменения внешнего вида в некоторых участках кожи, которые выделяются приподнятыми краями, обесцвечиванием или бледностью, утолщением, жесткостью, отечностью или онемением;

  • возникновение безболезненных язв или ран на стопах;

  • появление красных или фиолетовых узелков или комочков на коже;

  • гипертрофия нервов;

  • слабость или паралич;

  • потеря волос на бровях или ресницах;

  • потеря зрения или другие проблемы с глазами.

Специалисты не до конца понимают, как болезнь распространяется, но считается, что между людьми она передается воздушно-капельным путем через кашель или чихание.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно диагностируют проказу у 200 тысяч человек. Сейчас это заболевание излечимо, а правильная помощь на ранних стадиях может предотвратить инвалидность.

Напомним, по миру творится новая волна гриппа, вызванная штаммом H3N2. Вирус, претерпевший семь мутаций, распространился в более чем 30 странах, что вызывает беспокойство медиков.

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie