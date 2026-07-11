ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В соседней стране объявляли тревогу из-за атаки РФ на Украину: подробности

Российская армия атаковала украинские города над Дунаем, рядом с румынской границей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Сирена.

Сирена. / © Getty Images

Под утро субботы, 11 июля, в Румынии объявляла воздушную тревогу из-за российской атаки по украинским городам над Дунаем — в Одесской области.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

Отмечается, что в 4.39 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели вблизи украинских городов Килия и Измаил. Уведомление населения на севере румынского уезда Тулча было передано в 4:41.

Национальный военный командный центр сообщил, что системы противовоздушной обороны были переведены в состояние боевой готовности, а вертолет IAR 330 Puma SOCAT был подготовлен к взлету.

«Случаев несанкционированного вторжения в воздушное пространство страны или падения любого летательного аппарата на землю не зафиксированы. Воздушная тревога была упразднена в 5:07», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, вечером 11 июля Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Жертвой стал один человек — «при выполнении своих обязанностей погиб докер-механизатор».

Кроме того, ночью под прицелом оказался Измаил, где РФ ударила по поликлинике. В результате атаки были повреждены по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Напомним, 30 июня в Румынии была найдена боевая часть дрона. Находку обнаружили вблизи села Рачелу в уезде Тулча. Саперы обезвредили взрывчатую часть беспилотника. По предварительным выводам экспертов, найденные обломки принадлежат российскому БПЛА, атаковавшему на украинскую портовую инфраструктуру в апреле 2026 года.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
6
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie