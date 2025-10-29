В соседней стране ограничили скорость движения для пешеходов

Пешеходы

Реклама

Власти Словакии решили ввести ограничение скорости движения по тротуарам городских улиц для пешеходов, велосипедистов и пользователей скутеров.

Об этом пишет Politico.

Парламент Словакии поддержал поправку к закону о дорожном движении, которая устанавливает ограничение скорости 6 км/ч на тротуарах с целью предотвращения частых аварий и столкновений в городских районах.

Реклама

Автор поправки Любомир Важны из популистской партии премьер-министра Роберта Фицо «Смер», которая входит в правящую коалицию, считает, что введение таких ограничений будет полезным «в случаях, когда необходимо объективно определить, движется ли человек со скоростью выше той, которая считается надлежащей для зон, предназначенных преимущественно для пешеходов».

Хотя изменения в закон о дорожном движении вступят в силу уже 1 января 2026 года, его сторонники публично не объяснили, как он будет применяться на практике.

Оппозиция раскритиковала поправку, и даже Министерство внутренних дел Словакии заявило, что было бы целесообразнее запретить электросамокаты на тротуарах, чем вводить общее ограничение скорости.

«Если мы хотим меньше столкновений, нам нужно больше безопасных велосипедных дорожек, а не абсурдные ограничения, которые физически невозможно соблюдать. На упомянутой скорости велосипедист едва может удержать равновесие», — отметил Мартин Пекар из либеральной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

Реклама

Как известно, средняя скорость ходьбы обычно составляет от 4 до 5 км/ч. Однако, по данным Британского фонда сердца, темп 6,4 км/ч считается умеренным для человека в хорошей физической форме.

Напомним, в Польше до конца 2025 года будут продолжаться масштабные рейды по проверке технического состояния транспортных средств. Польская дорожная полиция особое внимание будет обращать на системы освещения. Нарушителям грозят штрафы до 3000 злотых (35000 грн).