В соседней стране появился новый дорожный знак: что он запрещает

Знак о запрете на фотографирование

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В Польше начал действовать новый дорожный знак, запрещающий фотографирование и съемку видео военных частей и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает издание TVN24 .

С четверга, 17 апреля, фотографирование этих объектов без разрешения рассматривается как правонарушение - наказывается штрафом или арестом. Ранее из-за отсутствия соответствующих знаков службы не могли обеспечить выполнение таких запретов.

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Критическая инфраструктура включает в себя такие гражданские объекты как аэропорты, вокзалы, сети электропередач, порты, больницы и заводы. Если на них стоит новый знак, значит, объект охраняется и фотографировать его запрещено.

В министерстве обороны Польши, которое инициировало установку запретительных знаков, сообщили, что снимать или фотографировать в таких местах можно будет только после получения предварительного разрешения.

«Обращение заинтересованного лица может быть подано в бумажной форме или в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи, личной подписи или доверенной подписи», — говорится в сообщении.

Как выглядит новый знак

Это белая квадратная табличка с красной рамкой и черными иконками фотоаппарата, видеокамеры и смартфона, перечеркнутыми красной диагональной линией.

Надпись на польском языке «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA» («запрещено фотографировать») дублируется еще на четырех языках — английском, немецком, русском и арабском.

Новый запретительный знак в Польше / © из соцсетей

Знаки о запрете фотосъемки будут размещены на видных местах, заборах зданий с интервалом не более 300 метров, когда запрет распространяется на всю территорию.

Как накажут за нарушение

За нарушение запрета предусмотрено:

штраф от 5 000 до 20 000 злотых (≈55 000 – 220 000 грн);

арест сроком до 30 суток;

конфискацию устройства, даже если оно принадлежит не нарушителю.

Напомним, Европейский Союз утвердил обновленные правила относительно срока действия водительских прав, медицинских осмотров и особых требований для водителей старше 70 лет.