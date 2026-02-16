В соцсети Х произошел глобальный сбой: что известно

Соцсеть Х / © ТСН

В понедельник, 16 февраля, популярная социальная платформа X столкнулась с серьезными техническими трудностями.

Об этом пишет издание Daily Sabah.

Как сообщается, первые сообщения о некорректной работе сервиса начали фиксировать около 15:15 по киевскому времени. За короткий промежуток времени количество жалоб от юзеров из разных уголков планеты перевалило за 40 тысяч.

Анализ характера неисправностей показал, что больше всего проблем возникло непосредственно с мобильным приложением — на него жалуются 53% пострадавших пользователей. Еще 21% респондентов заявили о невозможности обновить ленту новостей, а у 16% возникли сложности с использованием веб-версии платформы.

Специалисты мониторинговой организации Netblocks, которая отслеживает состояние цифровых коммуникаций, подчеркнули, что этот инцидент не связан с внешними факторами. По их словам, сбой произошел не из-за проблем на уровне интернет-провайдеров или государственной блокировки трафика, а имеет внутренний характер.

Стоит заметить, что февраль стал для компании настоящим испытанием на стабильность. Аналогичные масштабные перебои уже наблюдались 1 февраля, а также 9 февраля, когда в США проходил Супербоул.

На данный момент руководство социальной сети и ее технические службы воздерживаются от официальных объяснений относительно причин сегодняшнего инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания Meta получила патент на искусственный интеллект, который позволяет продолжать активность в социальных сетях даже после смерти пользователя.