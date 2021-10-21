В Совбезе ООН резко отреагировали на запуск баллистической ракеты из КНДР: "Это провокация"

США призвали усилить контроль за выполнением санкций против КНДР.
В Совете Безопасности ООН в среду, 20 октября, осудили запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.
Об этом сообщает France 24.
"Мы решительно осуждаем эту провокационную акцию, которая представляет собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", — заявила посол Ирландии Джеральдин Бирн Нейсон.
По ее словам, запуск ракеты с подводной лодки "подчеркивает длительное совершенствование ядерной и баллистической программы КНДР, заявившей о своем стремлении в конечном итоге приобрести ядерный потенциал морского базирования".
"КНДР должна немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и предпринять конкретные шаги для полного и необратимого отказа от своих баллистических ракет, другого ОМУ и ядерных программ", — указала дипломат.
Нейсон добавила, что "эти запуски ясно демонстрируют необходимость полного и эффективного выполнения санкций ООН, а также насущную необходимость решения проблемы уклонения от санкций со стороны КНДР".
Ее поддержала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, отмевшая, что "каждое новое усовершенствование программ КНДР в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет дестабилизирует регион и угрожает международному миру и безопасности".
"Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций (...) в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности", — высказалась дипломат.
Она также призвала все государства-члены ООН "выполнить свои санкционные обязательства": "У нас уже есть режим санкций, нам просто нужно более серьезно относиться к его применению. Нам нужно сосредоточиться на тех, кто нарушает санкции".
Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.
"Новый тип баллистической ракеты, предназначенной для подводных лодок, со многими передовыми технологиями наведения (...) сделает значительный вклад в развитие оборонных технологий страны и совершенствование подводного флота", — высказались в Академии оборонных наук КНДР.
Накануне премьер-министр Японии Кисида Фумио указывал, что КНДР выпустила в сторону Японского моря не менее двух баллистических ракет. Японское правительство выразило КНДР протест в связи с инцидентом.
Запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.