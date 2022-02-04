В совете директоров "Газпрома" зятя Назарбаева может заменить экс-канцлер Германии

В совете директоров "Газпрома" зятя Назарбаева может заменить экс-канцлер Германии

Бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер является давним сторонником России.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся давним сторонником России, был выдвинут кандидатом в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".

Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 4 февраля.

Экс-канцлер появился в списке кандидатов вместе с десятью другими, среди которых вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков и другие.

Шредер стал единственным иностранным кандидатом, заняв место Тимура Кулибаева – главы энергетического комплекса Kazenergy и зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Герхард Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров компании "Роснефть", а также совет директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому".

Бывший глава германского правительства является давним сторонником России. В 2018 году он попал в базу "Миротворца" из-за "попытки легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины".

Избрание членов совета состоится 30 июня в Санкт-Петербурге во время годового общего собрания акционеров "Газпрома".

Напомним, ранее в немецком Министерстве обороны назвали российский трубопровод "Северный поток-2" чисто экономическим проектом.

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