В SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине

SpaceX, обеспечивающая работу сети спутниковой связи Starlink, возразила, что ведет какие-либо официальные дела с российским правительством или с вооруженными силами РФ.

Компания SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а значит и не обеспечивает работу сети спутниковой связи Starlink.

Об этом заявили в SpaceX на официальной странице в сети Х (бывшем Твиттере).

В компании добавили, что "не работают, то есть сервис не будет работать в этой стране (России – ред.)".

"SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в SpaceX.

В компании заявили, что не работают и в Дубае.

"Starlink нельзя приобрести в Дубае, а SpaceX туда не доставляет свою продукцию", – говорится в заявлении.

В то же время, Starlink не уполномочивает никаких посторонних посредников, торговых посредников или дистрибьюторов продавать свои системы в Дубае.

"Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется стороной, которая находится под санкциями или является неавторизованным пользователем, мы расследуем жалобу и принимаем меры по дезактивации терминала, если это подтвердится", — подчеркнули в компании.

Напомним, ранее украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что россияне стали использовать спутниковый Интернет Starlink. Стерненко опубликовал скриншоты сообщений в соцсети Х о наличии Starlink у россиян и сказал, что эта информация правдива.

2023 начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что Starlink выключались возле оккупированного Крыма 2022 года. По его словам, это длилось месяц.