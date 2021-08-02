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В спецкостюме и полной экипировке военного летчика: президент Туркменистана испытал самолет

Автор
Елена Вус
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В спецкостюме и полной экипировке военного летчика: президент Туркменистана испытал самолет

Фото: turkmenistan.gov.tm

Управляемый Бердымухамедовым военный самолет набрал нужную высоту и сделал несколько виражей.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полет на военном самолете.

Об этом сообщает "Туркменистан Золотой век".

Отмечается, что после утренней зарядки, пешей и велосипедной прогулок Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с новыми военными самолетами, поступившими в распоряжение Вооруженных Сил Туркменистана, и их характеристиками.

Приняв соответствующий рапорт, глава Туркменистана облачился в специальный костюм и в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом самолета, чтобы испытать его.

Напомним:

  • В Туркменистане мужчинам, старше 40 лет, запретили закрашивать седину на волосах. А все — из-за президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также красился, а сейчас этого не делает.
  • Также во время национального праздника ахалтекинского скакуна, который с большим размахом отмечался по всей стране, Бердымухамедов зачитал рэп о своем коне.

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