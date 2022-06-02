В списке — пресс-секретарь МИД РФ, олигархи и приближенное к Путину окружение: США вводят новую порцию санкций против россиян

В списке — пресс-секретарь МИД РФ, олигархи и приближенное к Путину окружение: США вводят новую порцию санкций против россиян

Министерство финансов США расширило список санкций против России.

Под санкции США попали брокерская яхтная компания, связанная с Кремлем, несколько известных российских чиновников, а также близкий соратник Путина и распорядитель денег Сергей Ролдугин, хранящый оффшорные богатства российского президента.

Об этом идет речь на сайте Минфина США.

В частности, Госдепартамент США ввел санкции против пяти российских олигархов и элит: Марии Захаровой, пресс-секретаря МИД России; Алексея Мордашова, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллиардеров России, а также членов семей и организаций, связанных с олигархами и элитой. Кроме этого, под ограничения попала "Северстал", одной из крупнейших металлургических компаний в РФ.

В общей сложности Министерство торговли США добавило в список организаций 71 дополнительную компанию, расположенную в России и Белорус.

Под санкции США попали следующие российские чиновники:

Сергей Павлович Ролдугин (Ролдугин) — близкий друг и часть системы, управляющей оффшорными богатствами президента Путина. Они знакомы более 40 лет, и Ролдугин является крестным отцом одной из дочерей Путина. Ролдугин – виолончелист, дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального дома – государственного учреждения культуры России. Ранее против него ввели ограничения ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Елена Юрьевна Миртова (Миртова), жена Ролдугина — оперная певица и актриса-сопрано, которая выступала вместе с мужем.

Юрий Слюсарь – президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), российской государственной компании, основного поставщика самолетов для российских военных, а также одного из ведущих игроков российской промышленности и оборонного сектора, тесно связанных с правительством России. Ранее против Слюсара ввели финансовые ограничения ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Виталий Савельев – министр транспорта Российской Федерации, член Совета директоров Российских железных дорог. Он также является председателем совета директоров "Аэрофлота".

Максим Решетников – министр экономического развития Российской Федерации. Решетников входит в состав правления российских структур, попавших под санкции, включая ВТБ Банк, ВЕБ.РФ и Российские железные дороги. Ранее против него ввели ограничения ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Ирек Энварович Файзуллин – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, входит в совет директоров Российской железной дороги. Против Файзуллина также ввели санкции ЕС и Великобритания.

Дмитрий Юрьевич Григоренко – вице-премьер-министр, руководитель аппарата правительства России. Григоренко ранее включали в санкционный список ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Брокерская деятельность яхт Imperial Yachts SAR

Это брокерская компания с яхт, предлагающая различные услуги, связанные с суперяхтами, включая их дизайн, заказ, чартер и управление. В дополнение к своему головному офису в Монако Imperial Yachts имеет офис в столице России и предоставляет услуги, связанные с яхтами, российской элите, в частности, для ближайшего окружения президента Путина. Imperial Yachts ведет бизнес с олигархами, определенными США.

Также санкции вводят против предприятий: ООО " Норд Марин" , ООО "Яхт-Трейд" , ООО "Бильдинг Менеджмент" и ООО "Норд Марин Инжиниринг".

Дополнительные яхты и самолеты

Как говорится в заявлении Минфина США, под санкции попали 7 яхт и три самолета, принадлежащие компаниям, связанным с Путиным и другими чиновниками. Некоторые из них за незаконное вхождение в воздушное пространство Украины над временно оккупированным Крымом.

Как сообщал ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ и санкции против "Сбербанка". Пока официального решения высокопоставленных должностных лиц ЕС нет.

США предоставят Украине долгожданные реактивные системы HIMARS

Читайте также: