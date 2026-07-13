Третья мировая война (фото иллюстративная) / © Pixabay

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Назвали шесть самых опасных стран, если начнется Третья мировая война. Это США, Россия, Израиль, Иран, Северная Корея и остров Тайвань.

Такой список опубликовал The Express.

В издании отмечают, что есть несколько решающих факторов, влияющих на то, является ли какое-либо место более опасным. Авторы статьи предупреждают, если жить вблизи военной базы, то гражданская инфраструктура, вероятнее всего, будет мишенью. Также существует ужасная перспектива нападения на большие населенные пункты.

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США

Эксперты считают, что США почти наверняка будут определенным образом вовлечены в Третью мировую войну, и это, вероятно, сделает их мишенью. Конечно, местонахождение в США будет влиять на уровень опасности, но Америка, вероятно, будет опасным местом.

Иран

Иран, по мнению исследователей, является опасным местом, поскольку с начала войны Трампа в результате ударов США и Израиля погибли тысячи человек. Исламская Республика часто демонстрировала свою власть за пределами собственных границ и была средоточием глобальной напряженности.

Израиль

Из-за обострения на Ближнем Востоке Израиль является мишенью ракетных атак со стороны Ирана, несмотря на разветвленную сеть оборонных систем, укрытия и систему противоракетной обороны «Железный купол».

Россия

Вторжение России в Украину продолжается, и Украина, по оценке экспертов, одержала несколько крупных побед в сдерживании российских военных. Они предполагают, что эта война также имеет более высокий потенциал для эскалации. Россия потенциально может атаковать НАТО, а это, в свою очередь, может вовлечь в конфликт гораздо больше стран.

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Северная Корея

Это закрытое государство остается крайне враждебным к своим южным соседям, а также тесно связано с Россией и Китаем. Эти факторы могут означать, что оно будет мишенью.

Тайвань

Возможно, менее ожидаемый, чем другие страны в этом списке, но Тайвань рискует стать мишенью для Китая. КНР имеет планы на остров, и он может стать объектом военных действий.

Самым безопасным местом во время военных действий будет Швейцария. Благодаря горному ландшафту и многочисленным ядерным хранилищам, построенным глубоко в Альпах, в нее будет трудно попасть.

Вероятное нападение РФ на НАТО — последние новости

США и разведка Европы предупреждают, что Россия в ближайшие месяцы готовит военные провокации против Польши и стран Балтии. Издание The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к польскому президенту Каролю Навроцкому, рассматривается имитацию ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре. На фоне вероятного нападения на НАТО премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что российская опасность для стран блока является реальностью в ближайшие месяцы.

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Между тем, западные СМИ пишут, что Россия все активнее готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом. Такой прогноз озвучил эксперт из российских беспилотников и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт.

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