В спортзале штанга насмерть придавила мужчину - детали трагедии (фото)

Тренировка / © iStock

Реклама

В городе Олинда на северо-восточном побережье Бразилии погиб 55-летний тяжелоатлет-любитель Рональд Монтенегро во время тренировки в спортзале «RW Academia».

Об этом сообщили местные СМИ, руководство музея, где он работал, а также администрация спортзала, об этом пишет издание Daily Mail.

Полиция подтвердила, что инцидент произошел случайно и начала расследование. По информации следователей и записей камер видеонаблюдения, трагедия произошла во время выполнения жима лежа.

Реклама

Во время подъема штанга выскользнула из рук Монтенегро и упала на его грудь. Мужчина самостоятельно освободился от веса, однако через несколько секунд потерял сознание и упал. Прибывшие на место медики оказали помощь и транспортировали его в медицинский центр, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.

Рональд Монтенегро был известен не только как активный посетитель спортзала, но и как культурный деятель — он возглавлял Музей гигантских кукол (Palacio dos Bonecos Gigantes) в Олинде. Музей содержит кукол высотой до 4,5 метров и весом до 45 кг, изготовленных из папье-маше и ткани, которые являются неотъемлемой частью ежегодного карнавала, проходящего в городе.

Руководство музея опубликовало заявление с фотографией Рональда, обрамленной черной лентой:

«С глубокой скорбью сообщаем об уходе Рональда Монтенегро — нашего президента и незаменимой фигуры в истории Дворца Кукол. Сегодня мы потеряли не только лидера, но и друга, создателя, страстного защитника народной культуры, и одного из лиц, которые больше всего приложили усилия для сохранения традиции гигантских кукол. Его преданность, видение и любовь к карнавалу оставят свой след в поколениях.»

Реклама

Учитывая трагедию, деятельность музея временно приостановлена до 5 декабря.

Администрация спортзала «RW Academia» также выразила соболезнования:

«С глубокой печалью и растерянностью RW Academia выражает солидарность в связи со смертью нашего ученика Рональда Жозе Сальвадора. Вся команда оказала неотложную помощь и вызвала специализированные службы. Несмотря на все усилия, мы с невыразимой грустью приняли известие о его смерти. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям.»

Родственник погибшего, пожелавший остаться анонимным, отметил необходимость усиления контроля во время выполнения тяжелых упражнений:

Реклама

«Такая тренировка требует наличия тренера. На видео видно, что он чувствовал себя хорошо и разогрел руки, однако когда опустил вес, не справился, и гриф выскользнул. Мы требуем, чтобы спортзалы обращали внимание на вопросы безопасности и не позволяли выполнять подобные упражнения самостоятельно.»

Полиция уже пришла к выводу, что гибель Монтенегро стала следствием несчастного случая. Точный вес штанги, которую поднимал спортсмен, пока не сообщается.

Подобные случаи случались и раньше. В сентябре 2024 года на Тайване тяжелоатлет едва не был задушен штангой весом 104 кг, а в сентябре 2023 года в Китае 27-летний мужчина погиб, когда его шея была зажата между грифом штанги и тренировочной скамьей.

У него осталось двое детей.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что 41-летняя Виктория Томас, которую считали здоровой и активной женщиной, пережила клиническую смерть прямо во время тренировки в спортзале.