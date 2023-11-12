В Средиземном море во время тренировки разбился военный самолет США — что произошло с пилотами

В Средиземном море во время тренировочных полетов с дозаправкой в воздухе разбился военный самолет США. Пятеро американских военнослужащих погибли.

Об этом ссылаясь на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

"Во время обычной воздушной миссии по дозаправке в воздухе в пределах военной тренировки", — уточнили подробности трагедии 10 ноября.

Европейское командование ВС США ранее отмечало, что вылет был тренировочным, а какие-либо признаки враждебной деятельности — отсутствуют. Причины происшествия выясняются.

ВМС США усилили свое присутствие в Средиземном море после атаки на Израиль 7 октября группировки боевиков ХАМАСа, признанных правительством Соединенных Штатов террористическими.

Напомним, в Европейском командовании вооруженных сил США – 65 000 постоянных военных, отвечающих за операции США в Европе, части Азии и Ближнего Востока, Арктике и Атлантическом океане.

Ранее командование не сообщало о судьбе пилотов, находившихся в самолете 10 ноября.

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