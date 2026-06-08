В Средиземном море впервые заметили белую акулу

Большая белая акула

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В Средиземном море дайверы впервые смогли запечатлеть на видео большую белую акулу под водой. Редкую встречу зафиксировали у побережья Италии — хищник подплыл в группу водолазов на расстояние нескольких метров.

Об этом пишет Daily Mail.

Большая белая акула

Что известно о встрече с хищником

По словам очевидцев, акула длиной около четырех метров сначала проплыла мимо, а затем вернулась назад, сделав несколько кругов вокруг людей.

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Специалисты называют снятые кадры чрезвычайно важными. Несмотря на то, что большие белые акулы исторически обитали в Средиземном море, сегодня они считаются редкими из-за резкого сокращения популяции. Основной причиной этого является чрезмерный лов рыбы и деградация морских экосистем.

Ученые отмечают, что появление хищника может свидетельствовать о том, что эти акулы все еще редко возвращаются в регион. Исследования также показывают, что популяция не исчезла полностью, но остается крайне малой и малоизученной.

Экологи надеются, что этот случай привлечет внимание к необходимости защиты редких видов.

«Наши исследования акул со временем позволили нам выявить несколько ключевых мест распространения находящихся под угрозой исчезновения видов, и это наблюдение особенно важно для подтверждения природоохранной ценности этой территории», — сказал доктор Карло Каттано, исследователь Сицилийского морского центра зоологического стационара Антона Дорна.

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Как известно, большая белая акула является одним из самых больших морских хищников — она может достигать более шести метров в длину и развивать значительную скорость во время охоты. Они обычно встречаются в умеренных и субтропических прибрежных водах, особенно на северо-востоке Тихого океана, южной Африке и Океании. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что этот вид сейчас бродит по морям у побережья Европы.

Ранее на побережье Великобритании зафиксировали жуткую картину – сотни мертвых акул вынесло на берег. По словам очевидцев, побережье было усеяно тушами морских хищников. Ситуация вызвала шок и беспокойство. Причиной массовой смерти могли стать естественные причины либо действие человека. Среди возможных версий: изменение температуры воды, недостаток пищи, загрязнение океана или попадание акул в рыболовные сети.

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