В США 105-летняя бегунья установила мировой рекорд, преодолев дистанцию в 100 метров

Забег она преодолела за 1 минуту и 2 секунды.

Когда тебе за 100, а ты можешь дать фору молодым. Пожилая американка установила мировой рекорд, преодолев дистанцию в 100 метров.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Так, 105-летняя Джулия Гокинс стала самой старшей женщиной, сумевшей преодолеть такой забег за минуту и две секунды. Как держать себя в такой замечательной форме – Джулия радостно делится секретами. Говорит – главное заботиться о своем здоровье и постоянно тренироваться. На пробежку планирует выходить до тех пор, пока будет хватать сил.

Новости мира: 105-летняя американка установила мировой рекорд, преодолев дистанцию в 100 метров

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