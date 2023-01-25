12-летний парень поймал большую белую акулу во время рыбалки (фото)

В США 12-летний Кэмпбелл Кинан из Массачусетса поймал большую белую акулу во время рыбалки во Флориде.

Об этом сообщает ABC News.

Подросток рассказал, что потратил 45 мин., пытаясь намотать рыбу. Это было до того, как она подплыла достаточно близко, чтобы парень мог увидеть, что это за вид.

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"Мы поняли, что это акула, когда она была примерно на расстояние 20 футов (6 м – ред.) от нас, и нам пришлось ее забрать. Мы поставили на нее такой буй, чтобы она не провалилась", – рассказал Кэмпбелл.

Он добавил, что когда рыба подошла довольно близко, капитан сказал, что это большая белая акула, и все на лодке были в восторге.

Фото: Кэти Сэвидж

Мама парня Колин рассказала, что акула оказалась длиной 3,35 м и весила от 180 до 300 кг.

"Кэмпбелл делал намотку, а потом первый помощник начал управлять и рассказывать ему, как опустить удочку, а потом подтянуть ее назад и намотать. Потом я держалась за Кэмпбелла, потому что он не был ничем привязан, и большая белая акула легко могла просто взять его "на прогулку", – рассказала мама подростка.

Фото: Кэти Сэвидж

Кэмпбелл рассказал, что они не затащили акулу в лодку, потому что в США правила запрещают вытаскивать белую акулу из воды. Однако акулу подтащили достаточно близко, чтобы капитан заметил ее, прежде чем отпустить.

Парень рассказал, что он все время ходит на рыбалку и побывал на двух чартерных лодках. Его мама рассказала, что они отправились в путешествие, надеясь поймать рыбу-парусник или тунца.

Фото: Кэти Сэвидж

Напомним, недавно в австралийском Квинсленде обнаружили гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 кг. Амфибию уже прозвали "Toadzilla" – то есть "Жабзилла", и она может оказаться самой большой в мире.

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