В США 13-летняя девочка по приказу матери похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе

Ранее горе-мать трижды обвиняли в жестоком обращении с детьми.

В американском штате Северная Каролина 13-летняя девочка по приказу матери собственноручно похоронила свою 4-летнюю сестру на заднем дворе дома в городе Шарлотт.

Об этом со ссылкой на полицию округа Мекленбург сообщает The Associated Press.

Отмечается, что умерший ребенок три дня была вынуждена стоять в прачечной за то, что испачкала штаны. В конце концов обессиленная Мигеллик упала и ударилась головой. Ее мать, 31-летняя Малик Беннетт, сделала дочери искусственное дыхание, однако спасти девочку не смогла.

Тогда женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника. Через пять дней из-за невыносимого запаха Беннетт купила лопату и, выкопав яму на заднем дворе своего дома, заставила старшую дочь поместить тело сестры в яму и засыпать землей.

Женщину задержали и обвинили в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми, нанесении телесных повреждений и сокрытии смерти. С февраля 2020 года она трижды попадала в поле зрения правоохранителей за жестокое обращение с детьми, те дела до сих пор находятся на рассмотрении.

Полиция также арестовала 53-летнюю мать подозреваемой Тэмми Тэйлор Моффетт, которую обвинили в сокрытии смерти и соучастии в убийстве.

Напомним, 8-летнего мальчика в Днепре приемная мать воспитывала на цепи. Малыша освободили благодаря неравнодушным соседям. Именно они вызвали социальные службы и полицию. Выяснилось, что в суровых условиях женщина воспитывала четырех детей.

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