В США 29-летний активист стал миллионером благодаря движению MAGA Трампа – расследование AP

Некоммерческая организация MAGA (Make America Great Again – лозунг кампании Трампа на прошлых выборах) приобрела популярность, присоединившись к кампании экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году и с тех пор собрала примерно четверть миллиарда долларов, большую часть которых потратила на воспитание консервативных активистов и проведение общественных мероприятий. А также помогла 29-летнему активисту стать миллионером.

Об этом говорится в материале AP.

Особняк Чарли Кирка стоимостью $4,75 млн в испанском стиле скрыт в закрытом загородном клубе в Аризоне, где за членство в клубе гольфистов платят почти полмиллиона долларов. Кирк также может похвастаться гостевым домом, бассейном и захватывающими видами на пустыню Сонора, пишут журналисты.

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Политическое движение MAGA было прибыльным для Кирка – 29-летнего генерального директора и соучредителя консервативной молодежной организации Turning Point.

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Согласно документам в открытом доступе, высокопоставленные должностные лица организации Turning Point получали высокие зарплаты, наслаждались щедрыми вознаграждениями и направили по меньшей мере $15,2 млн компаниям, с которыми связаны они, их друзья и партнеры.

Организация Turning Point изо всех сил пыталась помочь республиканцам победить на всеобщих выборах.

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году Turning Point планируют избирательную кампанию (для поддержки Дональда Трампа – ред.) на сумму $108 млн, которая распространится за пределы штата Аризона в Джорджию и Висконсинс.

"Любой донор, считающий, что организации нужно 108 миллионов долларов для избирательной кампании в трех штатах, получает преимущество. Это похоже на кражу", — сказал Эрик Эриксон, радиоведущий и частый критик Трампа.

Представитель организации Turning Point Эндрю Колвет в своем заявлении сказал, что ни один из лидеров группы "не получил ненадлежащей выгоды" от их финансовых соглашений. По его словам, многим, включая Чарли Кирка, "недоплачивали за их таланты".

Что известно о Turning Point

Организация Turning Point была основана в Чикагском пригороде в 2012 году Чарли Кирком, которому тогда было 18 лет, и Уильямом Монтгомери, чтобы пропагандировать среди студентов борьбу за низкие налоги и ограничения для правительства США.

Группа действовала исключительно как некоммерческая благотворительная организация, предлагая списание налогов за взносы, скрывая доноров от разглашения.

Turning Point с энтузиазмом поддержала Дональд Трампа после получения номинации от Республиканской партии в 2016 году. Кирк был личным помощником Дональда Трампа-младшего, старшего сына экс-президента во время всеобщих выборов.

Вскоре Кирк начал регулярно появляться на телевидении, где хвалил тогдашнего президента США Дональда Трампа. Трамп и его сын зачастую выступали на конференциях организации Turning Point.

Согласно анализу общедоступных налоговых деклараций, вскоре взносы в Turning Point удвоились, а затем утроились – и в конце концов выросли до $79,2 млн в 2022 году.

По мере того, как финансовые возможности росли, события, организованные Turning Point, становились все более изысканными и дорогостоящими.

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Компенсация также резко возросла: согласно налоговым данным, доход Кирка возрос с 27 000 тыс. долларов в 2016 году – до более 407 000 тыс. долларов в 2021 году. Согласно налоговым документам и деловым документам, миллионы долларов были выплачены группе компаний, связанных с несколькими лидерами групп и их партнерами.

Обогащение Чарли Кирка

Кирк купил три объекта недвижимости элитного класса стоимостью более миллиона долларов, среди которых его новый особняк в испанском стиле близ Феникса, а также квартира неподалеку и кондоминиум (форма владения жилым комплексом – ред.) на пляже побережья Мексиканского залива Флориды.

Окружение Кирка утверждает, что значительная часть его состояния была получена от его "успешных подкастов и радиошоу, а также от гонораров за публичные выступления".

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Тем не менее, Кирк использовал свою платформу в Turning Point, чтобы помочь запустить эти проекты.

Группа Turning Point также приняла непрозрачную организационную структуру, включая ряд взаимосвязанных некоммерческих групп, комитетов политических действий и коммерческую товарную компанию Turning Point, которая не обязана публично отчитываться о своих финансах.

Один филиал, Turning Point Endowment, удерживал более 55 миллионов долларов в резерве в 2022 году, тогда как доноров приглашали предоставить больше.

В 2019 году группа заявила, что ее руководители будут путешествовать первым классом или чартерным самолетом, объяснив позже, что это необходимо для обеспечения "непрерывного успеха миссии организации".

Turning Point в 2021 году спонсировала свадьбу Чарли Кирка и его супруги Эрики Францве в роскошном отеле Fairmont Scottsdale Princess.

Напомним, племянница Дональда Трампа заявила, что он слил Путину секретную информацию об обороне Израиля.

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