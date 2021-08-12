В США 32-летняя женщина уже родила 12 детей и останавливаться не будет

Американка родила своего первого ребенка в 16 лет.
32-летняя женщина Бритни Черч с Арканзас-Сити, штат Арканзас, уже имеет 12 детей, но останавливаться не будет.
Об этом сообщает The Sun.
Черч родила своего первого ребенка 15-летнего Кризмана в 16 лет. Она вышла замуж за отца мальчика, и в браке родились еще четверо детей. После развода американка забеременела шестым ребенком.
В 2014 году женщина встретила своего второго мужа Криса и родила еще шестерых детей. Младшая дочь Ровин появилась на свет в июле.
Американка ведет аккаунт в TikTok и регулярно выкладывает видео, в которых рассказывает о жизни своей большой семьи и отвечает на вопросы пользователей.
Черч рассказала, что они с мужем тратят 230 фунтов стерлингов на продукты в неделю, 5 коробок кукурузных хлопьев, 66 пакетов молока и 600 подгузников.
Напомним, в Винницкой области многодетная мама родила двойню и теперь в семье 15 детей - девочек и семь мальчиков — и это рекорд для Винницкой области.