В США 43-летнюю женщину обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика

В США 43-летнюю женщину обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика

По данным следствия, женщина занималась сексом с подростком несколько раз за последний год.

Жительницу американского штата Мэриленд арестовали по обвинению в изнасиловании 14-летнего мальчика.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что расследование началось в начале июля, когда врач сообщил правоохранителям о вероятной сексуальной связи между взрослой женщиной и ребенком.

Следствие установило, что 43-летняя Эвелин Гомес Гутьеррес занималась сексом с подростком несколько раз за последний год.

Американке предъявили обвинение в изнасиловании второй степени и сексуальном преступлении третьей степени, указала полиция округа Фредерик.

Как сообщалось, жителя Хмельницкой области приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика.

Новости мира: в Индии люди протестуют из-за изнасилования и смерти 9-летней девочки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку