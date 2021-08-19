В США 43-летнюю женщину обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика

По данным следствия, женщина занималась сексом с подростком несколько раз за последний год.
Жительницу американского штата Мэриленд арестовали по обвинению в изнасиловании 14-летнего мальчика.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что расследование началось в начале июля, когда врач сообщил правоохранителям о вероятной сексуальной связи между взрослой женщиной и ребенком.
Следствие установило, что 43-летняя Эвелин Гомес Гутьеррес занималась сексом с подростком несколько раз за последний год.
Американке предъявили обвинение в изнасиловании второй степени и сексуальном преступлении третьей степени, указала полиция округа Фредерик.
Как сообщалось, жителя Хмельницкой области приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика.