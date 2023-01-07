В США 6-летний мальчик принес оружие в школу и выстрелил в учительницу

Ученик начальных классов выстрелил в свою учительницу после того, как между ними произошел конфликт.

В США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния. Ребенка задержали полицейские.

Об этом сообщает CNN.

По словам начальника полиции Стива Дрю, между учеником и учителем произошла ссора, после чего школьник произвел один выстрел. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя. Других детей в классе во время инцидента не было.

Он добавил, что пострадавшая учительница находится в критическом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Тем временем полиция выясняет, откуда у школьника оружие. Расследование инцидента продолжается. Школа, в которой произошла стрельба, пока не работает.

Напомним, в США 10-летний мальчик из штата Пенсильвания случайно убил своего старшего брата, застрелив его из ружья.

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