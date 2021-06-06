В США 8-летний мальчик повесился из-за буллинга в школе, его семье выплатят $3 млн

Как-то один из учеников избил Габриэля в школьном туалете. Третьеклассник семь минут оставался на полу без сознания, пока другие дети пинали его ногами.

В США школьный округ штата Огайо выплатит 3 миллиона долларов семье 8-летнего Габриэля Тайя, который покончил с собой из-за буллинга со стороны детей.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что третьеклассник учился в начальной школе Карсона в городе Цинциннати. 26 января 2017 года мальчик вернулся домой после очередной травли и повесился в своей комнате.

По данным следствия, 24 января 2017 года один из учеников избил Габриэля в школьном туалете. Ребенок "более семи минут оставался на полу без сознания, пока другие ученики смеялись над ним и пинали ногами". Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Через два дня на Габриэля снова напали в туалете учебного заведения. После этого он совершил самоубийство.

Родители третьеклассника подали иск в суд, обвинив руководство и сотрудников школы в "сознательном равнодушии" и сокрытии информации о буллинге, которому подвергался их сын.

Судебный процесс длился два года и в пятницу, 4 июня, школьный округ согласился выплатить компенсацию. Образовательный совет государственных школ в Цинциннати (CPS) должен одобрить соответствующее соглашение в понедельник.

Кроме компенсации, соглашение также содержит призыв к внедрению реформ в борьбе с буллингом, в частности к обучению персонала, усилиям по выявлению виновников и жертв травли, улучшению возможности школьных медсестер сообщать о случаях издевательств и применению "принципов восстановительного правосудия" в отношении учащихся, участвующих в буллинге.

"В честь Гейба его семья использует это соглашение для защиты нынешних и будущих учеников CPS. Мы позаботимся о том, чтобы эти реформы пустили корни и положили конец буллингу во всей системе CPS", — отметил главный советник семьи Аль Герхардстайн.

В соответствии с соглашением, CPS и Герхардстайн будут встречаться дважды в год в течение следующих двух лет для наблюдения за ходом реформ.

Кроме того, в начальной школе Карсона появится мемориал памяти Габриэля Тайя.

Как сообщалось, в Запорожье в начале апреля повесилась девушка-подросток. Она оставила предсмертную записку, в которой рассказала о травле со стороны учителей и сверстников. Специальная комиссия при департаменте образования Запорожского городского совета фактов буллинга не нашла.

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