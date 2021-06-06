В США 86-летний работник сахарного завода застрелил своего шефа из-за увольнения

Пенсионер с 31-летним стажем просил остаться еще на год, а когда получил отказ — достал пистолет.
В американском штате Флорида 86-летний мужчина, который 31 год проработал на сахарном заводе в Бель-Глейд, застрелил своего 67-летнего босса из-за увольнения.
Об этом со ссылкой на офис шерифа Палм-Бич сообщает ABC News.
Отмечается, что подозреваемого Феликса Кабреру арестовали без права на залог. Его обвиняют в убийстве первой степени.
По словам правоохранителей, мужчина просил руководство позволить ему проработать еще год по финансовым причинам, а когда получил отказ — вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в босса.
Ранее в США спасатель устроил стрельбу на территории пожарной части №81 в округе Лос-Анджелес, убив одного из своих коллег и травмировав другого.
До этого 57-летний американец Сэм Кэссиди убил восьмерых своих коллег во дворе транспортного депо. Заметим, что с начала года в США в массовых стрельбах погибли более восьми тысяч человек.