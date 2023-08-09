В США акула напала на украинку: хищница откусила 9 килограммов тела

Женщина находится в критическом состоянии.
В США акула атаковала украинку Татьяну Колтунюк, которая родом из Одессы, однако живет в Нью-Йорке. По данным местных журналистов, хищница откусила почти 9 килограмм плоти, женщине удалось выжить, сейчас ее медики спасают.
Об этом пишет The New York Times.
65-летняя Татьяна Колтунюк подверглась нападению у берега у пляжа Роквей-Бич. Акула откусила ей большой кусок левой ноги выше колена. Спасатели заметили ее крики о помощи в воде и вытащили ее на берег, где ей оказали первую помощь. Также ей наложили жгут на ногу, чтобы остановить кровотечение до скорой помощи.
Колтунюка доставили в больницу Ямайки, где во вторник персонал сообщил, что она находится в стабильном, но критическом состоянии. По данным полицейского отчета, женщина потеряла около 20 фунтов (9 кг) плоти.
После нападения в понедельник вечером полиция Нью-Йорка обследовала территорию с помощью вертолетов и беспилотников, но не обнаружила ни одной акулы.
"Мы надеемся на полное выздоровление этой пловчиной. Хотя это было страшное событие, мы хотим напомнить нью-йоркцам, что укусы акул в Роквее встречаются крайне редко", — сказала пресс-секретарь департамента парков Нью-Йорка Меган Лалор.
Сотрудники парка и эксперты заявили, что этот укус акулы был первым на пляже Роквей-Бич за последнее время.
"Я не думаю, что за всю свою историю я слышал о подобных травмах в наших водах, несмотря на то, что я работаю с акулами уже 30 лет. Сама по себе травма необычная", — сказал Ганс Уолтерс, полевой ученый из Нью-Йоркского Аквариум Общества охраны дикой природы.
Напомним, в Австралии огромная акула на глазах у отдыхающих у пляжа разорвала 59-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм.
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