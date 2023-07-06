В США аллигатор убил женщину, которая выгуливала собаку

Рептилия не подпускала к себе спасателей.

В американском штате Южная Каролина 69-летняя женщина скончалась после нападения аллигатора. Рептилия атаковала ее во время прогулки с собакой.

Об этом пишет Sky News.

Аллигатор "охранял" тело женщины, когда его обнаружили у поля для гольфа, и мешал работать спасателям. Однако его успешно устранили.

Пес, с которым гуляла женщина, выжил.

По словам местных чиновников, это второе смертельное нападение аллигатора в округе Бофорт за последний год. В августе 2022 года животное напало на 88-летнюю женщину возле ее дома в Сан-Сити.

Напомним, в индийском штате Одиша 17-летняя девушка попала в пасть крокодила. Трагедия случилась на глазах ее сестры.

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