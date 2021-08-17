В США аллигатор затащил в воду смотрительницу зоопарка на глазах у детей (видео)

В США аллигатор затащил в воду смотрительницу зоопарка на глазах у детей (видео)

Женщину удалось спасти, но она получили травмы.

Посетители частного зоопарка в городе Уэст-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую затянул в воду аллигатор на глазах у детей.

Об этом сообщает Q13FOX.com.

Сотрудница зоопарка проводила экскурсию для группы детей и взрослых. Люди пришли туда, чтобы отпраздновать день рождения одного из детей. Когда экскурсовод открыла дверь в вольер, чтобы накормить аллигатора, он внезапно напал на нее.

Женщина оттолкнула рептилию, но аллигатор схватил ее руку. Она попыталась освободиться и сделала шаг в вольер. Аллигатор потянул ее в воду.

Свидетели — Донни Уайзмен и Тодд Кристофер — бросились на помощь пострадавшей. На записи видно, как один из них залез в вольер и сел на спину рептилии, а другой пытается раскрыть пасть, чтобы вытянуть руку смотрительницы. В конце концов, аллигатор отпустил жертву.

Еще одна посетительница зоопарка, ранее работавшая медсестрой, предоставила пострадавшей первую помощь до прибытия врачей.

Пострадавшая получила незначительные травмы руки.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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