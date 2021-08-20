В США антивакцинаторша перед смертью попросила привить от коронавируса четырех своих детей

В США антивакцинаторша перед смертью попросила привить от коронавируса четырех своих детей

Женщина умерла через две недели после того, как коронавирус унес жизнь ее мужа.

Жительница города Галвестон американского штата Техас умерла от осложнений COVID-19 через две недели после своего мужа. Накануне женщина попросила родных убедиться, что четверо ее детей вакцинируются от коронавируса.

Историю американской семьи рассказало издание The Washington Post.

Отмечается, что еще несколько недель назад 42-летняя учительница игры на фортепиано Лидия Родригес была убеждена в том, что ее организм достаточно силен для борьбы с коронавирусной инфекцией и не нуждается в прививке.

"Лидия никогда не верила в вакцины, — рассказала кузина умершей Дотти Джонс. — Она считала, что может справиться со всем сама и ей не нужны лекарства". По словам родственницы, муж Лидии поддерживал ее взгляды на прививку.

В начале июля женщина вместе с четырьмя детьми — 18-летним близнецами, 16-летним сыном и 11-летней дочерью — вернулись из христианского церковного лагеря, а через несколько дней вся семья, включая мужа Родригес, получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Семья никому не рассказывала о болезни, однако 12 июля женщину пришлось госпитализировать из-за одышки. Родригес поместили в отделение интенсивной терапии, а Лоуренса отправили в другую палату. Дети супругов в это время изолировались дома. У девочки наблюдались легкие симптомы, а остальные ни на что не жаловались.

В какой-то момент состояние 49-летнего Лоуренса Родригеса, похоже, улучшилось, но через несколько дней его срочно переместили в отделение интенсивной терапии. По словам родных, мужчина просил о вакцинации незадолго до того, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но прививаться было слишком поздно. Он умер 2 августа.

В то время Лидия Родригес полностью зависела от кислородной маски, которая не позволяла ей разговаривать со своими детьми. 16 августа женщина умерла.

Лидия и Лоуренс Родригес прожили в браке 21 год.

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Незадолго до смерти Лидия попросила сестру во время их последнего телефонного разговора дать обещание: "Пожалуйста, убедись, что мои дети вакцинируются".

Сейчас родственники через Сеть собирают средства для помощи детям семьи Родригес, между тем суд решает, кто станет опекуном несовершеннолетних.

А в американском штате Арканзас медсестра Шанда Пэриш пережила большую личную трагедию, потеряв обоих своих непривитых от коронавируса родителей, которым было более 70 лет, в течение нескольких дней. Но даже смерть близких не заставила ее вакцинироваться. Женщина продолжает утверждать, что не доверяет препарату, поскольку он слишком новый.

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