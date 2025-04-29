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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование": что известно

Министр внутренней безопасности США подчеркнула, что Трамп не позволит мигрантам безнаказанно нарушать закон.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Выборы в США

Двух граждан Украины обвинили в нарушении американских законов / © Associated Press

Миграционная служба Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с DOGE арестовала двух граждан Украины. Оба обвиняются в «незаконном голосовании» на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

«При президенте Дональде Трампе, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете отвечать за последствия», — написала Ноем.

В сообщении не уточняется, за какого кандидата в президенты США голосовали арестованные украинцы. Также министр не сообщила никакой информации об этих людях и наказании, которое может их ждать.

Напомним, в начале апреля несколько украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили электронное письмо о том, что их статус аннулирован и они должны покинуть страну в течение семи дней.

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