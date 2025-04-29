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В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование": что известно
Министр внутренней безопасности США подчеркнула, что Трамп не позволит мигрантам безнаказанно нарушать закон.
Миграционная служба Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с DOGE арестовала двух граждан Украины. Оба обвиняются в «незаконном голосовании» на президентских выборах 2024 года.
Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.
«При президенте Дональде Трампе, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете отвечать за последствия», — написала Ноем.
В сообщении не уточняется, за какого кандидата в президенты США голосовали арестованные украинцы. Также министр не сообщила никакой информации об этих людях и наказании, которое может их ждать.
Напомним, в начале апреля несколько украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили электронное письмо о том, что их статус аннулирован и они должны покинуть страну в течение семи дней.