В США автомобиль протаранил толпу участников рождественского парада: пострадали более 20 человек

В США автомобиль протаранил толпу участников рождественского парада: пострадали более 20 человек

Полицейские задержали предполагаемого виновника аварии, продолжается расследование.

В американском штате Висконсин вечером в воскресенье, 21 ноября, автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел в 16.39 по местному времени, когда красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад.

Присутствовавшая на мероприятии стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейли Старал рассказала, что видела, как по меньшей мере четыре человека упали на землю.

"Думаю, что четверо человек передо мной все еще дышали, но они не двигались", — поделилась свидетельница.

Как пишет ABC News со ссылкой на правоохранителей, в результате аварии пострадали более двух десятков человек. Полицейские задержали предполагаемого виновника аварии, продолжается расследование.

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