В США беспроводные наушники помогли найти похищенное авто

Владельцу авто через мобильное приложение удалось отследить геолокацию наушников, а заодно и своего угнанного пикапа.

В полицию штата Иллинойс 23 декабря обратился мужчина с заявлением о том, что его пикап Nissan Frontier в 2014 году угнали. Такие заявления для города Гейлсберг привычны, однако это имело совершенно неожиданный конец.

Об инциденте пишет The Register Mail.

В момент кражи владелец автомобиля отдыхал на вечеринке. Чтобы не потерять ключи от своего пикапа в алкогольном опьянении, мужчина перед тем оставил их в машине. Там же в бардачке лежали беспроводные наушники AirPods от Apple.

После вечеринки мужчина не обнаружил свой автомобиль на месте, где раньше припарковал его. Тогда он обратился к правоохранителям с заявлением. При этом мужчина вспомнил, что его наушники остались в машине. Владельцу авто через мобильное приложение удалось отследить геолокацию наушников, а заодно и своего пикапа.

Оказалось, что угнанный Frontier был припаркован около одного из придорожных мотелей неподалеку. Полиция вместе с владельцем добрались до места, которое зафиксировал телефон, нашли авто, а угонщика вскоре арестовали.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple заявила о возможности проведения пользователя самостоятельного ремонта ее устройств, для чего производитель сделает возможным заказ оригинальных запчастей не только авторизованными сервисами.

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