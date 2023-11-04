В США беженка из Украины жестоко избила 3-летнего сына: что ей грозит (видео)

В США 29-летняя беженка из Украины Юлия Сторожук избила ногами своего 3-летнего сына. Момент нападения на ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения соседей.

Об этом сообщило издание CBS News. Инцидент произошел 1 ноября. Беженку уже арестовали американские правоохранители.

На кадрах видно, как женщина сначала била ногами своего 3-летнего сына, а потом подняла его и бросила на землю. Украинка объяснила свои действия тем, что мальчик ее "не слушал" и хотел пойти на детскую площадку, но она не разрешала.

После избиения у 3-летнего мальчика остался синяк на щеке и лбу, а также кровоподтеки на руке и колене. Юлии Сторожук запретили общаться с сыном.

Как пишет CBS News, женщина с ребенком приехала в США год назад, убегая от войны.

Журналистам женщина заявила, что хочет вернуть сына, потому что очень его любит.

Она заверила, что это был "единственный случай", когда она позволила своему гневу "взять верх над собой".

Вечером 2 ноября женщину выпустили из СИЗО под залог в 5 тысяч долларов. Сторожук отметила, что никогда раньше не оскорбляла своего ребенка. Ей "светит" 10 лет заключения.

Напомним, в Польше задержали украинцев, спрятавших тело младенца на балконе (подробности).

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