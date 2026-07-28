В США беженцам из Украины грозит досрочная потеря права на работу: что им нужно знать

Украинские беженцы / © ТСН

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Законодательные инициативы Дональда Трампа поставили под удар трудоустройство украинцев в США. В результате новых правил граждане Украины с действующим статусом TPS от 22 июля 2026 года могут потерять официальное право работать в стране.

Об этом сообщил экспосол Украины в США Валерий Чалого, пишет «Интерфакс-Украина».

Чалый подчеркнул, что Федеральный окружной суд штата Массачусетс выдал экстренный судебный запрет, временно приостановив это решение — окончательный вердикт ожидается не позднее 5 августа.

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«22 июля сотни тысяч украинцев, имевших статус TPS, должны были потерять работу в Америке. Потому что регуляция была одна, а затем вышел „большой bill“ президента (One Big Beautiful Bill Act — ред.), и он снизил срок работы, так называемый EAD, до 22 числа», — заявил он.

Дипломат констатировал, что украинские беженцы в США не смогли достаточно консолидироваться, чтобы защитить себя. Кроме того, без поддержки оставили их и правозащитные организации, работающие по американской политической и военной поддержке.

«Сейчас в Америке создаются очень сложные условия для этих украинцев. Но наше правительство не занимается этим — от слова совсем не занимается», — отметил Чалый.

В то же время, дипломат уверен, что львиная доля украинцев все равно не вернется из США в Украину.

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Когда будет решена судьба беженцев

Текущий срок действия программы TPS, дающей более 100 тысяч украинцев легальные основания для пребывания в США, истекает 19 октября. По законодательству, решение о продлении статуса должно быть принято не позднее чем за 60 дней до его завершения, то есть до середины августа.

Если Министерство внутренней безопасности США (DHS) этого не сделает до 20 августа, действие статуса будет автоматически продлено еще на 6 месяцев. В случае положительного решения DHS может продлить TPS на 12 или 18 месяцев.

Следует отметить, что оформление статуса в США не является безвозмездной услугой. Оформление документов стоит:

первоначальное заявление на статус TPS — $510;

разрешение на трудоустройство (EAD) на основе TPS — $1030 (при определенных условиях действует льготная ставка — $560).

К слову, в штате Аляска в срочном порядке восстановили гуманитарный статус для некоторых украинцев, которые должны были покинуть штат из-за решения президента США Дональда Трампа. Причиной стало обращение губернатора Аляски Майка Данливи — он просил главу Белого дома разрешить беженцам из Украины остаться из-за небывалого дефицита работников в штате.

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