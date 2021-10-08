В США более 140 тысяч детей остались сиротами из-за коронавируса: исследование

В США более 140 тысяч детей остались сиротами из-за коронавируса: исследование

Около 65% детей, потерявших основного опекуна во время пандемии COVID-19, принадлежат к расовым и этническим меньшинствам.

В США с апреля 2020 года по июнь 2021 года более 140 тысяч детей из-за COVID-19 потеряли одного из родителей, бабушку или дедушку, которые обеспечивали их жильем, основными потребностями и ежедневным уходом.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующие данные получили авторы совместного исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Имперского колледжа Лондона, а также Гарвардского, Оксфордского и Кейптаунского университетов.

Исследователи использовали данные о смертности, фертильности и переписи населения для поиска сирот, чья потеря одного из членов семьи непосредственно связана с коронавируса.

Оказалось, что около 65% детей, потерявших основного опекуна, были латиноамериканцами, темнокожими, азиатами или американскими индейцами (коренными жителями Аляски), еще 35% — белые. В то же время в целом группы расовых и этнических меньшинств составляют 39% населения США.

"По сравнению с белыми детьми, дети американских индейцев имели в 4,5 раза больше шансов потерять родителей или бабушек или дедушек, которые ухаживают за ними, чернокожие дети — в 2,4 раза, а дети латиноамериканского происхождения — в 1,8 раза", — заметила директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA) Нора Волков.

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Эксперт добавила, что дети, которые становятся сиротами и чувствуют другие неблагоприятные события в раннем возрасте, подвергаются большему риску множественных физических и психических заболеваний, в частности самоубийства. Они также имеют повышенный риск злоупотребления наркотиками, сексуального насилия и эксплуатации, а также сексуально рискованного поведения, бросают школу или вступают в банды.

В связи с этим, авторы исследования и защитники прав детей призывают правительство США принять меры, чтобы включить заботу о детях в стратегию борьбы с COVID-19 в стране, создав эффективный план по их защите и поддержке их семей.

Как сообщалось, в США почти все связанные с COVID-19 летальные исходы сейчас фиксируют среди невакцинированных от коронавируса пациентов.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски ранее указывала, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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