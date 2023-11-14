В США более 400 официальных лиц написали письмо Байдену: что требуют

В письме говорится о событиях на Ближнем Востоке.

Более 400 политических назначенцев и сотрудников, представляющих около 40 правительственных учреждений, во вторник 14 ноября направили письмо президенту Байдену, протестуя против его поддержки Израилю в войне в Газе.

Об этом пишет The New York Time.

В письме призывают США добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа и подтолкнуть Израиль к допущению гуманитарной помощи на территорию.

"Это последнее из нескольких писем-протестов от официальных лиц администрации Байдена, включая три внутренних записок госсекретаря Энтони Дж. Блинкена, подписанных десятками сотрудников Госдепартамента, а также открытое письмо, подписанное более 1000 сотрудниками Агентства США. — для международного развития". сообщении.

Подписанты письма, посланного во вторник и распространенного среди сотрудников USAID, анонимны, объясняется в письме USAID, из-за "беспокойства о нашей личной безопасности и риске потенциальной потери работы". Лица, подписавшие телеграммы Госдепартамента, должны раскрыть свои имена, но эти телеграммы не были обнародованы.

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Хотя администрация Байдена недавно начала выражать обеспокоенность по поводу большого количества убитых палестинских мирных жителей, одновременно призывая Израиль проявить сдержанность, такая новая критика, кажется, не успокаивает многих в правительстве США.

"Мы призываем президента Байдена срочно требовать прекращения огня; и призвать к деэскалации текущего конфликта путем обеспечения немедленного освобождения израильских заложников и произвольно задержанных палестинцев; восстановление водоснабжения, топлива, электроэнергии и других основных услуг; и поступление адекватной гуманитарной помощи в сектор Газа", в листьях.

Двое политических назначенцев, которые помогали организовывать письмо господину Байдену, сказали, что большинство подписантов являются политическими назначенцами разных конфессий, работающих в правительстве, от Совета национальной безопасности до ФБР. и Министерство юстиции.

Добавим, администрация США считает, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирного населения в Секторе Газа.

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