В США более 99,99% привитых людей не заразились тяжелой формой коронавируса

В США более 99,99% привитых людей не заразились тяжелой формой коронавируса

Около трети всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше.

Более 99,99% привитых от коронавируса американцев не сталкивались с тяжелой формой COVID-19, которая привела бы к госпитализации или смерти.

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний.

Более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% (1507 человек) скончались и менее 0,005% (7101 человек) были госпитализированы после заражения COVID-19.

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Около трети всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. Приблизительно каждый пятый из 1,5 тысячи умерших погиб из-за еще какой-то причины помимо заболевания COVID-19.

В США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения. А с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тысяч зараженных скончались.

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