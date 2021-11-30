В США будут судить жену мексиканского наркобарона "Эль Чапо": что грозит бывшей королеве красоты

В США будут судить жену мексиканского наркобарона "Эль Чапо": что грозит бывшей королеве красоты

Ее арестовали в феврале этого года, после чего она согласилась работать со следствием.

В США во вторник начнется суд над супругой мексиканского наркобарона Хоакина Гузмана ("Эль Чапо"). Эмма Коронель является бывшей американской моделью и участницей конкурсов красоты.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 32-летняя женщина обвиняется по трем пунктам: участие в распространении наркотиков, отмывание денег и участие в финансовых операциях наркокартеля "Синалоа". Ей может грозить четыре года заключения.

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"Обвиняемая совершила серьезные преступления против Соединенных Штатов. Учитывая вредные последствия от наркоторговли для всего общества, а также серьезные последствия от употребления кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны в обществе, важно, чтобы суд назначил наказание, которое стало бы примером" – заявил федеральный прокурор по этому делу.

Также прокурор попросил судью Рудольфа Контрераса взыскать с Коронель $1,5 миллиона штрафа как часть наказания.

О том, как Эль Чапо стал главным наркобароном планеты в нашем материале.

Наркокоролева в наручниках: недавно в США задержали жену наркобарона Эль Чапо

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