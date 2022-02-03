В США будут увольнять военных, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19

В США будут увольнять военных, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что этот шаг имеет решающее значение для поддержания боевой готовности.

Американских военнослужащих, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19, уволят из рядов вооруженных сил.

Об этом сообщает FOX 13.

Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что этот шаг имеет решающее значение для поддержания боевой готовности.

Приказ армии распространяется на солдат регулярной армии, действительных армейских резервистов и курсантов, если у них нет противопоказаний. Уволенные военные не будут иметь права на возмещение каких-либо поощрительных выплат.

Приказ об увольнении непривитых военных – последнее из соответствующих предписаний. Пентагон объявил обязательную вакцинацию для всех военнослужащих в августе прошлого года.

В декабре прошлого года в Пентагоне заявляли, что 98% всего личного состава армии получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Напомним, что Джо Байден одобрил отправку военных США в Восточную Европу "в ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что во Львове суд оштрафовал солдата, не вакцинировавшегося от коронавируса.

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