В США бурлит непогода: одни штаты замело снегом, а на другие налетело торнадо

Страна оправится от катаклизмов.
В Соединенных Штататх несколькими штатами промчались торнадо, а еще несколько регионов замело снегом.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 января.
Штаты Флорида и Колорадо приходят в себя от воздушных вихрей. Торнадо разрушили десятки домов и еще полсотни повредили. Травмы получили по меньшей мере четыре человека. Кроме того, 15 тысяч человек в этих штатах остались без света.
Между тем, к востоку страны обрушился мощный зимний шторм: кое-где выпало до 30 сантиметров снега. Сообщают о тысячах отмененных авиарейсов и чрезвычайном положении в штатах Вирджиния, Джорджия, Северная и Южная Каролина. На покрытых снегом дорогах произошли сотни аварий.
Напомним, рекордная жара накрыла Австралию — на континенте зафиксировали более 50. Для этой страны это абсолютный рекорд. По словам местных синоптиков, это стало возможно из-за отсутствия гроз, которые обычно в этом сезоне активно происходят в регионе.
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