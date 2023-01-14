В США бушевало торнадо: погибли около десяти человек, десятки домов разрушены (фото)

На юго-востоке Соединенных Штатов Америки произошел мощный торнадо. По меньшей мере, девять человек погибли в результате непогоды. Разрушены десятки помещений, а без света оказались около 100 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано по меньшей мере пять торнадо. Спасатели ищут пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме. В штате известно уже о семи погибших. Губернатор Алабамы Кэй Айви объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.

Один из самых больших торнадо произошел в городе Сельма в Алабаме. Он нанес серьезный ущерб имуществу. Отмечается, что в одном из районов смерч подбросил в атмосферу несколько передвижных домов.

По словам губернатора Джорджии Брайана Кемпа, ураган унес жизни двух человек. В частности, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину. Еще один пассажир авто находится в критическом состоянии.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Напомним, в конце декабря 2022 года в США произошла сильная снежная буря. В результате вьюги погибли более 60 человек. Так, 25 декабря, американцы пережили самый холодный день Рождества за всю историю наблюдений. Температура воздуха кое-где достигала минус 45 градусов по Цельсию.

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