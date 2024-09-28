В США бушует смертоносный ураган: стихия уже убила более 40 человек

В Соединенных Штатах Америки уже третий день бушует ураган "Хелен". Он унес жизни не менее 44 человек. Непогода распространилась на пять штатов.

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным издания, больше всего жертв зафиксировали в Южной Каролине. Там погибли 19 человек. Большинство из них стали жертвами падения деревьев.

Урагану присвоена четвертая категория опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра составляют 225 километров в час. Губернатор штата Джорджия Брайан Кэмп рассказал, что десятки людей остаются под завалами разрушенных домов, службы спасения пытаются освободить их.

Фото: Associated Press

В спасательных операциях принимают участие около четырех тысяч нацгвардейцев, 450 спецавтомобилей, а также вертолеты и катера. Жителей предупредили, что может потребоваться срочная эвакуация.

Из-за урагана и наводнения вышли из строя системы жизнеобеспечения. В настоящее время более 4,6 миллионов жилых домов и коммерческих помещений отрезаны от электроснабжения.

Ураган Хелен стал седьмым по мощности во Флориде и 14 — в США за всю историю наблюдения.

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