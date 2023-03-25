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В США бушует торнадо – погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения (видео)

В США бушует торнадо – погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
2 мин
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В США бушует торнадо – погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения (видео)

Фото/Twitter: Sean Sumthin

Четверо человек до сих пор считаются пропавшими без вести после разрушения зданий в результате непогоды.

По меньшей мере 23 человека погибли, десятки получили ранения и четверо пропавших без вести из-за торнадо и сильных грозов, прокатившихся штатом Миссисипи (США) в пятницу, 24 марта, разрушив здания и линии электропередач.

Об этом пишет The Guardian.

На города обрушился град размером с мяч для гольфа.

"К сожалению, ожидается, что эти цифры (по жертвам — ред.) изменятся", — говорится в сообщении.

Офис шерифа округа Шарки в Роллинг-Форке сообщил об утечке газа и людях, оказавшимся в кучах обломков.

Мэр Роллинг-Форка Элдридж Уокер сказал, что не смог сразу выбраться из своего поврежденного дома после удара торнадо, поскольку линии электропередачи были оборваны. По его словам, спасатели пытаются доставить пострадавших в больницы.

Метеорологи предупреждали об опасности приближающегося торнадо еще 17 марта.

Центр прогнозирования штормов заявил, что самая большая угроза торнадо возникнет в частях Арканзаса, Луизианы, Миссисипи и Теннесси. Штормы с разрушительными ветрами и градом предполагались от восточного Техаса и юго-восточной Оклахомы до частей юго-восточного Миссури и южного Иллинойса.

Напомним, в американском штате был принят закон, запрещающий детям пользоваться соцсетями ночью.

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Дата публикации
Просмотры
133
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