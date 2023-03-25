В США бушует торнадо – погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения (видео)

Четверо человек до сих пор считаются пропавшими без вести после разрушения зданий в результате непогоды.

По меньшей мере 23 человека погибли, десятки получили ранения и четверо пропавших без вести из-за торнадо и сильных грозов, прокатившихся штатом Миссисипи (США) в пятницу, 24 марта, разрушив здания и линии электропередач.

Об этом пишет The Guardian.

На города обрушился град размером с мяч для гольфа.

Великолепный дворец путь в Роллинг Форд, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) 25 марта, 2023

"К сожалению, ожидается, что эти цифры (по жертвам — ред.) изменятся", — говорится в сообщении.

Офис шерифа округа Шарки в Роллинг-Форке сообщил об утечке газа и людях, оказавшимся в кучах обломков.

Мэр Роллинг-Форка Элдридж Уокер сказал, что не смог сразу выбраться из своего поврежденного дома после удара торнадо, поскольку линии электропередачи были оборваны. По его словам, спасатели пытаются доставить пострадавших в больницы.

Per Amory, Mississippi fire scanner: "Все в севере Amory is gone". Множественные gas leaks и major damage reported after tornado. Responders having hard time moving через streets due to debris.



Forecast Center says debris был being lofted at least 16,000 feet in air.

pic.twitter.com/cebsgts3WP — BIG DAVE (@2bz4thot) 25 марта, 2023

Метеорологи предупреждали об опасности приближающегося торнадо еще 17 марта.

Центр прогнозирования штормов заявил, что самая большая угроза торнадо возникнет в частях Арканзаса, Луизианы, Миссисипи и Теннесси. Штормы с разрушительными ветрами и градом предполагались от восточного Техаса и юго-восточной Оклахомы до частей юго-восточного Миссури и южного Иллинойса.

Властный tornado в Rolling Fork, Mississippi лежал на более 7 человек, с более трещины под rubble.



Governor Tate Reeves практикующие поиски и восстановления команды являются энергичными и официальными являются посылать более атмосферы и непринужденность принадлежит к этому усилию. pic.twitter.com/P5JkIC3WnP — Julia (@Jules31415) 25 марта, 2023

Напомним, в американском штате был принят закон, запрещающий детям пользоваться соцсетями ночью.

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