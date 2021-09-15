В США бывшие полицейские не признали вину в смерти Флойда: подробности

В США бывшие полицейские не признали вину в смерти Флойда: подробности

Судья спросил фигурантов дела, признают ли они вину, на что получил отрицательные ответы.

Четверо экс-полицейских города Миннеаполис, что в американском штате Миннесота, отказались на заседании суда признать свою вину в нарушении конституционных прав темнокожего Джорджа Флойда.

Об этом пишет Star Tribune.

CNBC

Бывшим полицейским предьявили обвинения в мае. Дереку Шовину, ранее признанному судом виновным в убийстве Флойда, инкриминируется лишение его права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции. Другие бывшые полицейские - Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кьюн, Ту Тао и Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.

Заметим, что Шовин уже отбывает срок - 22 с половиной года - за убийство Флойда, позднее состоится отдельный процесс над Кьюном, Ту Тао и Лейном. Им инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Они предстанут перед судом штата позднее.

Добавим, что нарушение конституционных прав - это федеральное преступление, которое требует отдельного судебного процесса. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Президент Джо Байден приговор Шовину назвал приемлемым. Системный расизм он неоднократно признавал одной из главных проблем современной Америки и в знак поддержки принимал семью Флойд в Белом доме.

25 мая 2020 года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием, после чего афроамериканец умер. 26 мая Шовина и еще троих полицейских, участвовавших в аресте мужчины, уволили.

Американские граждане отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, 26 мая люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и расизма. Впоследствии протесты против расизма охватили всю страну.

В мае суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непреднамеренное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали Шовина виновным в убийстве. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным.

Сам Дерек Шовин вскоре подал ходатайство о новом судебном разбирательстве. Адвокат Шовина Эрик Нельсон тогда отмечал отказ суда в просьбе изменить место проведения слушания. Защитник также отмечал, что огласка дела усилила "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению".

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