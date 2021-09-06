В США бывший морской пехотинец убил семью: уцелела лишь 11-летняя девочка

Стрелка задержала полиция.

В американской Флориде бывший морской пехотинец убил целую семью: застрелил четырех человек и животное.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 сентября.

Мужчина расстрелял отца, мать и маленького ребенка, а еще собаку семьи, а затем в соседнем доме напал на 62-летнюю маму убитой. Из всей семьи выжить удалось лишь 11-летней девочке: ее с семью пулевыми ранениями доставили в больницу.

Во время задержания завязалась перестрелка с полицией. Стрелка были ранены, а впоследствии он сдался. Нападавший был ветераном войн в Ираке и Афганистане. Его девушка сообщила, что мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства, употреблял метамфетамин. Неделю назад его психическое здоровье ухудшилось: он заявил, что разговаривает с Богом. Сейчас нападающий находится под стражей.

Новости мира: в американской Флориде бывший морской пехотинец убил целую семью

Как сообщалось, в столице Германии Берлине афганец напал с ножом на двух человек. Ранения получила 58-летняя садовница и 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь. Нападающий задержали. Известно, что афганец проживает в Германии от 2016 года. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством. Однако версия, что нападение было совершено из-за "исламистские мотивы", не исключено.

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