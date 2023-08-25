В США бывший полицейский устроил стрельбу в баре: много погибших и раненых

Нападавший был ликвидирован офицером полиции, прибывшим на место происшествия.

В Соединенных Штатах бывший полицейский устроил стрельбу в байкерском баре в Южной Калифорнии. В результате стрельбы три человека погибли, а еще шесть человек получили ранения.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что стрельба произошла примерно в 80 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Муж зашел в бар и наделил пистолет на свою бывшую жену, которой удалось выжить в результате стрельбы.

В результате стрельбы три человека в баре погибли, еще шестеро получили ранения. Стрелок был убит офицером полиции, прибывшим на место преступления.

В местном департаменте полиции сообщили, что нападающим был сержант в отставке Джон Сноулинг, служивший в полиции с 1986 по февраль 2014 года.

В Белом доме сообщили, что президент Джо Байден был проинформирован о преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Зеландии застрелили троих человек за считанные часы до старта женского ЧМ-2023.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше 14-летний парень расстрелял своего 15-летнего друга по шокирующей причине.

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