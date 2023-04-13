В США частно считают, что контрнаступление ВСУ не будет иметь большого успеха: в Украине отреагировали

Украинские чиновники считают, что США еще раз недооценивают возможности ВСУ.

Высокопоставленные украинские чиновники огорчены утечкой "совершенно тайной" информации от февраля, согласно которой Украина получит только "скромные территориальные достижения" от запланированной операции. В The Washington Post, где сообщили об этом документе, заявили, что он является частью растущей утечки секретной разведданной США о войне в Украине, Китае, Израиле и других глобальных горячих точках.

Об этом говорится в Politico.

В Киеве заявили, что документ свидетельствует о том, что США еще раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.

Так, контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве человек заявил, что "те же люди, которые говорили, что Киев упадет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".

"Есть люди, которые продолжают сомневаться в военных шансах Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", — заявили в Минобороны.

По словам представителя ведомства, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности".

"Это дает нам основания для подозрений по поводу того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны", — сказал представитель Минобороны.

Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.

Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.

В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не столь синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.

"Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом в преддверии решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией", — говорится в материале.

Поскольку Россия контролирует 20% территории Украины, есть надежда, что контрнаступление, даже при уменьшении поставок, заставит российские войска и наемников покинуть страну, в которую они вторглись.

Накануне власти США подтвердили утечку секретных документов Пентагона. "Мы воспринимаем это очень серьезно", – сказал министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, у президента США Байдена состоится закрытый брифинг для сенаторов США по поводу несанкционированного разглашения строго секретных документов по войне в Украине.

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